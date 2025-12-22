Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; Gewahrsam; Wohnungseinbrüche

Reutlingen (ots)

Trochtelfingen (RT): Beim Überholen zusammengestoßen

Ein Sachschaden von rund 11.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Leicht-Pkw sind die Folgen eines Unfalls am Sonntagmittag. Kurz nach 13.30 Uhr war eine 15-Jährige mit einem sogenannten Leicht-Pkw der Marke Aixam auf der B 313 von Mägerkingen in Richtung Mariaberg unterwegs. Dabei wollte die Jugendliche nach links in einen Waldweg abbiegen, was jedoch von einem nachfolgenden 19 Jahre alten Kia-Lenker übersehen wurde, der seinerseits gerade im Begriff war, den Leicht-Pkw zu überholen. Beim anschließenden Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Aixam total beschädigt und musste von einem Abschlepper abtransportiert werden. Die 15-Jährige und ihre 16 Jahre alter Mitfahrerin wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben sie glücklicherweise unverletzt. (gj)

Dettingen/Erms (RT): Bei Auseinandersetzung verletzt und Führerschein abgeben

Noch unklar sind die Hintergründe für eine Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag im Sommerbergtraufweg. Dort waren auf einem Grillplatz kurz nach 17 Uhr zwei alkoholisierte Männer zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll ein 38-Jähriger einen 39 Jahre alten Mann mit einem Faustschlag und einer Bierflasche im Gesicht verletzt haben. Während der Verletzte eine medizinische Untersuchung ablehnte, entfernte sich der 38-Jährige mit seinem Wagen von der Örtlichkeit. Eine verständigte Streifenwagenbesatzung traf ihn kurz darauf an seiner Anschrift an. Ein Vortest ergab bei ihm eine deutliche Alkoholisierung. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (gj)

Kirchheim / Teck (ES): Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Unachtsamkeit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, den ein 21-Jähriger am Sonntagabend auf der Haldenstraße verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 19 Uhr mit seinem VW Golf auf der Haldenstraße in Richtung Kirchheim unterwegs, als er im Bereich des Asternweges mit seinem Wagen zu weit nach links kam. Dort prallte er gegen einen geparkten Honda. Da er recht langsam fuhr und in einem flachen Winkel auf den Honda prallte, verhakten sich die Vorderräder der beiden Autos, der VW kippte auf die Beifahrerseite und blieb neben dem Honda liegen. Der 21-Jährige konnte selbst aus seinem Auto klettern und blieb nach einer Untersuchung durch die hinzugerufene Besatzung eines Rettungswagens, unverletzt. Sein Golf musste vom Abschleppdienst wieder auf die Räder gestellt und nachfolgend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern (ES): Nach mehreren Polizeieinsätzen in Gewahrsam

Am Sonntagnachmittag ist eine Frau in Nellingen in Gewahrsam genommen worden. Bereits zuvor war die Polizei mehrfach von Passanten in die Richard-Wagner-Straße gerufen worden, da die Frau dort randaliert und lediglich in Unterwäsche bekleidet Personen auf der Straße angesprochen und belästigt hatte. Nachdem die Frau beruhigt werden konnte und versicherte, sich entsprechend zu verhalten, meldeten Zeugen erneut gegen 16.45 Uhr, dass die Frau Gegenstände auf die Straße werfen würde. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen sie in Gewahrsam und verbrachten sie in den Ortsarrest des Polizeireviers Filderstadt. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Nach Unfall abgeschleppt

Schätzungsweise 12.000 Euro Sachschaden sind an einem Mercedes bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag entstanden. Gegen 16.45 Uhr war der 33 Jahre alte Lenker des Wagens auf der L 1208 von Steinenbronn herkommend in Richtung Leinfelden unterwegs. Dabei kam er im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß auch gegen die Leitplanken. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Fahrer unverletzt. Sein nicht mehr fahrtauglicher Mercedes musste abgeschleppt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Durch Sonne geblendet und von Fahrbahn abgekommen

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der B 28 ist ein Pkw schwer beschädigt worden. Kurz nach 15.30 Uhr fuhr eine 58-Jährige mit einem Audi E-Tron auf der Bundesstraße in Richtung Eutingen im Gäu. Nach der Durchfahrt einer Brücke wurde sie vermutlich plötzlich durch die Sonne geblendet und kam daraufhin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Dieser überquerte anschließend eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde niemand. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste aufgeladen und abtransportiert werden. Der Schaden wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. (gj)

Schömberg (ZAK): Wohnungseinbrüche

Ein Einbrecher ist am Sonntagnachmittag in gleich zwei Wohnungen in einem Gebäude in der Allmandstraße eingebrochen. Zwischen 16.50 Uhr und 18.15 Uhr drang der Unbekannte zunächst unter Anwendung von brachialer Gewalt über eine Nebeneingangstür in die Wohnung im Erdgeschoss ein. In der Folge wurde auch die Wohnung im Obergeschoss geöffnet und die Einrichtung durchwühlt. Mit der Beute in Form von Bargeld und Schmuck flüchtete der Kriminelle. Alleine der angerichtete Schaden dürfte bei knapp 5.000 Euro liegen. Der Polizeiposten Schömberg ermittelt nun mit Unterstützung von Spezialisten der Spurensicherung. (gj)

