POL-RT: Vor Kontrolle geflüchtet; Einbruch in Wohnhaus; Rauchentwicklung; Streitigkeiten; Zigarettenautomat angegangen; Verkehrsunfälle

Münsingen (RT): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Das Polizeirevier Münsingen fahndet seit Sonntagnachmittag nach einem weißen Motocross-Motorrad sowie einem weißen Quad bzw. nach den entsprechenden Fahrern. Gegen 16 Uhr sollten die beiden Fahrzeuge von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet einer Kontrolle unterzogen werden. Die noch unbekannten Lenker flüchteten jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit über die Karl-, Schiller- und Alte Schloßstraße sowie die Bismarck- und Wolfgartenstraße. Dort trennten sich die Fahrer, wobei das Quad wieder in Richtung Karlstraße fuhr und das Motorrad in Richtung Schützenhaus flüchtete. Um eine Gefährdung für Unbeteiligte zu vermeiden, wurde die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn abgebrochen. Beide Fahrer waren schwarz gekleidet und trugen einen schwarzen Helm. Zeugenhinweise zu den beiden Fahrzeugen oder den Fahrern werden unter der Telefonnummer 07381/9364-0 entgegengenommen. (mr)

Gomaringen (RT): Einbrecher entwendet Schmuck

Ein Unbekannter ist am Montagabend in ein Wohnhaus in der Hublandstraße in Gomaringen eingebrochen. Der Kriminelle drang dabei zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr mit Gewalt über eine Terassentür in das Gebäude ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen fiel dem Täter dabei Schmuck von noch unbekanntem Wert in die Hände, den er mitgehen ließ. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung. (gj)

Ostfildern (ES): Rauchentwicklung in Kemnat

Eine Rauchentwicklung in der Ulrichstraße in Kemnat hat am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand in einem Metalleimer entsorgte Asche nochmals entzündet, weshalb der Bewohner den Inhalt mit Wasser ablöschte. Aufgrund der Hitzeentwicklung war auch eine Fensterscheibe beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Plochingen (ES): Streitigkeiten

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei oder drei, sich zumindest teilweise persönlich bekannten Männern soll es am Montagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stauffenbergstraße gekommen sein. Gegen 18.40 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen hatten sich die Beteiligten schon entfernt. Lediglich das mutmaßliche Opfer, ein 35-Jähriger, konnte im Bereich einer Tankstelle in der Plochinger Straße angetroffen werden. Der völlig unkooperative und augenscheinlich auch alkoholisierte Mann reagierte sofort aggressiv auf die Polizeibeamten, verweigerte zunächst seine Personalien und wollte sich von der Örtlichkeit entfernen, sodass er festgehalten musste. Dagegen widersetzte er sich so, dass er letztendlich zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden mussten, bis er sich beruhigte. Zum Vorfall selbst wollte er keine genauen Angaben machen. Auch eine ärztliche Untersuchung seiner bei den Streitigkeiten erlitten Blessuren verweigerte er. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomat angegangen

Ein lauter Knall und der nachfolgende Alarm einer Autoalarmanlage hatte wohl am frühen Dienstagmorgen, gegen ein Uhr, die Anwohner im Barbaraweg im Stadtteil Echterdingen aus dem Schlaf gerissen. Als mehrere Stunden später, gegen 8.45 Uhr, die Polizei alarmiert wurde, stellten die Beamten fest, dass Unbekannte versucht hatten, den dortigen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Offenbar gelang es den Kriminellen aber nicht, den Automaten zu öffnen. Dieser wurde dabei allerdings so schwer beschädigt, dass er nicht mehr funktionsfähig war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein Radler hat sich am Montagabend bei einem alleinbeteiligten Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der 18-Jährige war gegen 18.30 Uhr in der Eisenhutstraße unterwegs. Vermutlich geriet er infolge des Abspringens der Kette ins Schleudern und prallte dabei gegen einen geparkten Pkw. Eine Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. Der Schaden an dem VW T-Roc dürfte etwa 1.000 Euro betragen. (gj)

Ofterdingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag auf der B 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen ereignet. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 20-jährige VW-Lenkerin einem vorausfahrenden Mercedes auf, der von einem 36 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Dabei erlitt eine 19-jährige Mitfahrerin im VW ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich. Der Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro. (mr)

