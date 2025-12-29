Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag, 21. Dezember, zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr einen geparkten Mercedes auf einem Parkplatz am Willy-Brandt-Platz.

Das blaue Fahrzeug wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Zwar hinterließ der Unbekannte einen Zettel mit Name und Telefonnummer, jedoch waren die hinterlassenen Daten nicht korrekt.

Geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als zirka 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell