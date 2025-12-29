Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ford auf Parkplatz an der Werler Straße beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, 27. Dezember, zwischen 8.45 Uhr und 9 Uhr, einen geparkten Ford auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Werler Straße.

Der schwarze Wagen ist im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt worden - geschätzt liegt der Sachschaden bei mehr als 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (ds)

