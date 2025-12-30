Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wettbüro

Hamm-Mitte (ots)

Ein Wettbüro in der Wilhelmstraße war zwischen Sonntag, 28. Dezember, 22.30 Uhr, und Montag, 29. Dezember, 8.30 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem sich der oder die Einbrecher durch das Herausbrechen von Kunststoffelementen der Eingangstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, durchsuchten sie diese. Anschließend flüchteten sie mit drei Tresoren, in denen sich Bargeld befand.

Die Polizei Hamm nimmt unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen entgegen. (rv)

