Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 32-jähriger Mercedes-Fahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Münsterstraße am Montag, 29. Dezember, erlitt ein 32-jähriger Mann aus Münster leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 8.40 Uhr die Münsterstraße in östliche Richtung und beabsichtigte nach rechts in den Jupp-Eickhoff-Weg abzubiegen. Im Einmündungsbereich verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach links in die abgesenkte Grünfläche. Dabei kollidierte der Lastkraftwagen mit drei Schildern. Schließlich kippte der Lastkraftwagen auf die linke Fahrzeugseite.

Die Feuerwehr befreite den 32-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Der verunfallte Lkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.500 Euro.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an der Unfallörtlichkeit wurde die Stadt Hamm informiert. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

