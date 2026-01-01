PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Silvester 2025/2026: Vorläufige Bilanz der Polizei Hamm zum Jahreswechsel

Hamm (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 31.12.2025, 18 Uhr, bis Donnerstag, 01.01.2026, 6 Uhr, verzeichnete die Polizei insgesamt 111 Einsätze (Vorjahr 123 Einsätze). Es war insgesamt eine sehr ruhige Silvesternacht, es wurde auch keine Person ins Polizeigewahrsam eingeliefert. In diesem Jahr waren Ruhestörungen sowie pyrotechnische Einsätze (jeweils 15) der häufigste Grund für polizeiliche Einsätze; dabei übernahm der kommunale Ordnungsdienst den Großteil der Ruhestörungen. Eine Besonderheit waren insgesamt 4 Einbrüche in der Silvesternacht. Dabei wurde in der Zeit von 19.30 h bis 02.30 h in ein Einfamilienhaus auf dem Clematisweg eingebrochen. Die unbekannte Täter entwendeten dabei Bargeld, Goldschmuck sowie Fanartikel von Borussia Mönchengladbach aus einem Tresor. Ein weiterer Einbruch erfolgte in der Zeit von 19 Uhr bis 01.45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Von-Thünen-Straße. Dabei hebelten die Unbekannten ein Fenster im Obergeschoß auf und durchsuchten die Wohnung. Sie brachen einen Stahltresor im Erdgeschoß auf, woraus sie Bargeld entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

