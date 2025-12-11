PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hessisches Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Festgefahrener Güter-Schubverband wieder frei

Oestrich-Winkel (ots)

Nachdem ein mit Kies überladenes Schiff/Schubverband auf dem Rhein auf Grund gelaufen war (siehe Pressemitteilung vom 06.12.2025), konnte dieses am 11.12.2025 gegen 14:45 Uhr freigezogen werden.

Unter Leitung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein war dazu die Umladung eines Teils der Fracht sowie mehrere Versuche, den Havaristen mithilfe eines anderen Gütermotorschiffes und eines Vorspannbootes freizuziehen, notwendig. Während der Maßnahmen musste im betroffenen Abschnitt des Rheins die Schifffahrt vorübergehend komplett gesperrt und durch die Wasserschutzpolizei aus Rüdesheim, Wiesbaden und Mainz überwacht werden. Die jahreszeitbedingt früh einsetzende Dunkelheit, sowie zeitweise aufgetretener, dichter Nebel erschwerten dabei die Arbeiten.

Nach Beendigung der Bergung und Prüfung der Fahrzeug-Funktionstüchtigkeit konnte das betroffene Schiff die Fahrt eigenständig wieder aufnehmen.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hessisches Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Weitere Meldungen: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Alle Meldungen Alle
  • 06.12.2025 – 18:16

    POL-HPE: Festfahrung eines Schubverbandes

    Oestrich-Winkel (ots) - Am 06.12.2025, gegen 11:30 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim eine Festfahrung eines Schubverbandes gemeldet. Der zu Tal fahrende Schubverband war mit Kies beladen und fuhr sich bei Rhein-km 518,6 am rechten Ufer fest. Der Schubverband war bei dem derzeitigen Wasserstand überladen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein wurde informiert und war vor Ort. Die Maßnahmen zur Bergung dauern ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 15:36

    POL-HPE: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Edertal-Anraff (ots) - Am Wochenende zwischen Samstag, dem 20.11.2025 und Montag, dem 22.11.2025, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem Brückenpfeiler der Ederbrücke in Edertal-Anraff. Nach der Kollision rutschte das Fahrzeug linksseitig die Böschung hinunter. Hierdurch liefen Betriebsflüssigkeiten in das Erdreich, welches eine aufwendige Abtragung der Oberfläche des Bodens durch den ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 18:35

    POL-HPE: Zwei medizinische Notfälle an Bord eines Fahrgastkabinenschiffes

    Assmannshausen/Rüdesheim (ots) - Am 17.10.2025 kam es gg. 12:07 Uhr und 13:30 Uhr gleich zu zwei medizinischen Notfällen an Bord eines Fahrgastkabinenschiffes, das den Rhein stromaufwärts mit dem Ziel Rüdesheim befuhr. Zunächst klagte der erste Kapitän über starke Schmerzen in der Brust, sodass in Assmannshausen angelegt und ein Notarzt an Bord genommen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren