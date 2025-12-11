Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Festgefahrener Güter-Schubverband wieder frei

Oestrich-Winkel (ots)

Nachdem ein mit Kies überladenes Schiff/Schubverband auf dem Rhein auf Grund gelaufen war (siehe Pressemitteilung vom 06.12.2025), konnte dieses am 11.12.2025 gegen 14:45 Uhr freigezogen werden.

Unter Leitung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein war dazu die Umladung eines Teils der Fracht sowie mehrere Versuche, den Havaristen mithilfe eines anderen Gütermotorschiffes und eines Vorspannbootes freizuziehen, notwendig. Während der Maßnahmen musste im betroffenen Abschnitt des Rheins die Schifffahrt vorübergehend komplett gesperrt und durch die Wasserschutzpolizei aus Rüdesheim, Wiesbaden und Mainz überwacht werden. Die jahreszeitbedingt früh einsetzende Dunkelheit, sowie zeitweise aufgetretener, dichter Nebel erschwerten dabei die Arbeiten.

Nach Beendigung der Bergung und Prüfung der Fahrzeug-Funktionstüchtigkeit konnte das betroffene Schiff die Fahrt eigenständig wieder aufnehmen.

