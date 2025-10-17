Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Zwei medizinische Notfälle an Bord eines Fahrgastkabinenschiffes

Assmannshausen/Rüdesheim (ots)

Am 17.10.2025 kam es gg. 12:07 Uhr und 13:30 Uhr gleich zu zwei medizinischen Notfällen an Bord eines Fahrgastkabinenschiffes, das den Rhein stromaufwärts mit dem Ziel Rüdesheim befuhr. Zunächst klagte der erste Kapitän über starke Schmerzen in der Brust, sodass in Assmannshausen angelegt und ein Notarzt an Bord genommen werden musste, der sich der medizinischen Erstversorgung des mittlerweile kollabierten Kapitäns annahm. Anschließend wurde der Patient zur weiteren Versorgung mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mainz verbracht. Die Fahrt wurde dann mit ausreichender Besatzung fortgesetzt, als die Wasserschutzpolizei Rüdesheim erneut über ein med. Notfall an Bord des selben Schiffes in Kenntnis gesetzt wurde, das zwischenzeitlich in Rüdesheim still lag. Eine Passagierin klagte über Magenschmerzen i.V.m. blutigem Erbrechen, woraufhin erneut ein Notarzt an Bord kam. Dieser schloss einen Zusammenhang beider Notfälle aus und veranlasste eine Verbringung mittels RTW in das Krankenhaus Rüdesheim. Die Schifffahrt wurde bei beiden Einsätzen nicht beeinträchtigt. Die B42 musste für die Landung des Rettungshubschraubers durch Kräfte der WSPSt. Rüdesheim ca. 15 Min gesperrt werden.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell