POL-HPE: Festfahrung eines Schubverbandes

Oestrich-Winkel (ots)

Am 06.12.2025, gegen 11:30 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim eine Festfahrung eines Schubverbandes gemeldet. Der zu Tal fahrende Schubverband war mit Kies beladen und fuhr sich bei Rhein-km 518,6 am rechten Ufer fest. Der Schubverband war bei dem derzeitigen Wasserstand überladen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein wurde informiert und war vor Ort. Die Maßnahmen zur Bergung dauern an. Bei der Festfahrung kam es zu keinen Personen oder Sachschäden. Es kam auch zu keinem Ladungsaustritt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Wasserschutzpolizei Rüdesheim.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://hpe.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

