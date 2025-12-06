Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Festfahrung eines Schubverbandes

Oestrich-Winkel (ots)

Am 06.12.2025, gegen 11:30 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Rüdesheim eine Festfahrung eines Schubverbandes gemeldet. Der zu Tal fahrende Schubverband war mit Kies beladen und fuhr sich bei Rhein-km 518,6 am rechten Ufer fest. Der Schubverband war bei dem derzeitigen Wasserstand überladen. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein wurde informiert und war vor Ort. Die Maßnahmen zur Bergung dauern an. Bei der Festfahrung kam es zu keinen Personen oder Sachschäden. Es kam auch zu keinem Ladungsaustritt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Wasserschutzpolizei Rüdesheim.

