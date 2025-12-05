Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Edertal-Anraff (ots)

Am Wochenende zwischen Samstag, dem 20.11.2025 und Montag, dem 22.11.2025, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem Brückenpfeiler der Ederbrücke in Edertal-Anraff. Nach der Kollision rutschte das Fahrzeug linksseitig die Böschung hinunter. Hierdurch liefen Betriebsflüssigkeiten in das Erdreich, welches eine aufwendige Abtragung der Oberfläche des Bodens durch den Eigentümer, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), erforderlich machte.

Das Unfallfahrzeug wurde möglicherweise durch einen Schlepper von der Unfallstelle geborgen. Entsprechende Spuren konnten im Boden festgestellt werden. Auch am Geländer kam es zu Beschädigungen durch Deformierung.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erstattete Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Wasserschutzpolizeiposten in Waldeck (05623/5437) in Verbindung zu setzten.

