PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hessisches Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Edertal-Anraff (ots)

Am Wochenende zwischen Samstag, dem 20.11.2025 und Montag, dem 22.11.2025, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem Brückenpfeiler der Ederbrücke in Edertal-Anraff. Nach der Kollision rutschte das Fahrzeug linksseitig die Böschung hinunter. Hierdurch liefen Betriebsflüssigkeiten in das Erdreich, welches eine aufwendige Abtragung der Oberfläche des Bodens durch den Eigentümer, das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), erforderlich machte.

Das Unfallfahrzeug wurde möglicherweise durch einen Schlepper von der Unfallstelle geborgen. Entsprechende Spuren konnten im Boden festgestellt werden. Auch am Geländer kam es zu Beschädigungen durch Deformierung.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erstattete Strafanzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Wasserschutzpolizeiposten in Waldeck (05623/5437) in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Wiesbadener Straße 99
55252 Mainz-Kastel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 06134 - 602 6210 bis 6213
https://www.polizei.hessen.de/polizeipraesidien/hessisches-polizeipra
esidium-einsatz

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hessisches Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Weitere Meldungen: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 18:35

    POL-HPE: Zwei medizinische Notfälle an Bord eines Fahrgastkabinenschiffes

    Assmannshausen/Rüdesheim (ots) - Am 17.10.2025 kam es gg. 12:07 Uhr und 13:30 Uhr gleich zu zwei medizinischen Notfällen an Bord eines Fahrgastkabinenschiffes, das den Rhein stromaufwärts mit dem Ziel Rüdesheim befuhr. Zunächst klagte der erste Kapitän über starke Schmerzen in der Brust, sodass in Assmannshausen angelegt und ein Notarzt an Bord genommen werden ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 18:50

    POL-HPE: Manövrierunfähiges Fahrgastkabinenschiff auf dem Rhein bei Lorchhausen

    65391 Lorchhausen (ots) - Am Freitag, den 19.09.2025, gegen 11:40 Uhr, befuhr ein Fahrgastkabinenschiff bei der Ortslage Lorchhausen den Rhein Richtung Rüdesheim. Nacheinander fielen beide Antriebsmaschinen und ein Bugruder aus, sodass das Schiff zunächst manövrierunfähig mit der Strömung abtrieb. Durch die Hilfe eines Gütermotorschiffs, welches das ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 06:42

    POL-HPE: Alleinunfall eines Fahrgastkabinenschiffes

    65385 Rüdesheim am Rhein (ots) - Im Bereich Rüdesheim, bei Rheinkilometer 525,4, kam es am 16.09.25 gegen 20:15 Uhr zu einem Schiffsunfall. Ein Fahrgastkabinenschiff wollte im Bereich der Anleger bei Rüdesheim am Rhein aufdrehen, also in die entgegengesetzte Richtung wenden und touchierte dabei die Ufersteine. Dadurch entstand ein nicht unerheblicher Schaden am Heck des Kabinenschiffes. Durch die Beschädigung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren