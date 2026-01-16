PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am späten Mittwochabend in der Johannesstraße sucht die Polizei nun Zeugen. Den Angaben einer Barbesucherin zufolge habe sie gegen 23:40 Uhr einen lauten Knall in der Johannesstraße Ecke Wittenburger Straße gehört. Als sie nach draußen schaute, sah sie nur noch einen geparkten und beschädigten PKW VW, dessen Heck stark beschädigt wurde. Die Auswertung der Unfallspuren ergab, dass der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Wittenburger Straße in Richtung Marienplatz fuhr und folglich nach links in die Johannesstraße einbog. Dabei kam das Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem geparkten VW. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Unfallfahrer vom Unfallort. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Das Unfallfahrzeug muss ebenfalls Schäden an der Fahrzeugfront aufweisen.

Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und fahndet nun nach dem flüchtigen Fahrer. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer machen können, melden sich bitte bei der Polizei Schwerin (Tel.: 0385/5180-2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

