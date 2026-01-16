PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtigen in Gebäude auf frischer Tat fest

Wismar (ots)

Am heutigen Freitagmorgen, dem 16. Januar 2026 gegen 6:30 Uhr, wurde die Polizei in Wismar durch gleich mehrere Hinweisgeber darüber informiert, dass sich eine unbekannte männliche Person gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Bereich Klußer Damm verschafft haben soll.

Die unverzüglich eingesetzten Polizeibeamten konnten den zunächst unbekannten Mann im Keller des Hauses auf frischer Tat feststellen. Für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen, wie der Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlichen Maßnahmen, wurde er zum Polizeihauptrevier Wismar gebracht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen polnischen Staatsbürger.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die eingesetzten Polizeikräfte haben vor Ort Spuren gesichert. Gegen den 40-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet.

Polizeipräsidium Rostock
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

