POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 26.12.2025

Landkreis Verden

Küchenbrand in Zweifamilienhaus

Am Vormittag des 1. Weihnachtsfeiertages kam es in Langwedel in einem Zweifamilienhaus zu einem Schwelbrand in der Küche. Das 86-jährige geschädigte Ehepaar wurde aufgrund der Rauchentwicklung leicht verletzt. Die dreiköpfige Familie aus der Einliegerwohnung blieb unverletzt. Hinweise auf eine Brandursache liegen bislang nicht vor. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Versuchter Einbruch in Langwedel

Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr versuchten unbekannte Täterin*innen am 25.12.2025 in Langwedel, Nasse Straße, eine rückwärtige Tür aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Einfamilienhaus fand nicht statt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Verden unter Tel: 04231/806-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen dem 24.12.25, 18:00 Uhr, und dem 25.12.2025, 15:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter*innen versucht, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bremer Straße in Achim aufzuhebeln. Es wurden Beschädigungen an der Tür festgestellt werden, ins Wohnhaus gelangten die Täter*innen jedoch nicht. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Vom 24.12.2025, 14:00 Uhr, - 25.12.2025, 11:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täter*innen die rückwärtige Terrassentür einer Doppelhaushälfte in Achim Embsen, Neue Straße, aufgehebelt und sich so Zutritt in das Wohnhaus verschafft. Es wurde nach gezieltem Diebesgut Ausschau gehalten. Anschließend flüchteten die Täter*innen in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

