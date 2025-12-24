Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 24.12.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

#Bereich PI Verden#

Keine presserelevanten Ereignisse.

#Bereich ESD-BAB Langwedel#

Keine presserelevanten Ereignisse.

#Bereich PK Achim#

Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Blender - Am Dienstagabend kam es in der Straße In der Marsch zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der 42jährige Fahrer eines Pedelecs alleinbeteiligt und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Ladendiebstahl und Sachbeschädigung

Achim - Vier dreiste Ladendieb*innen versuchten am Dienstagabend ihr Glück in einem Achimer Supermarkt. Während zwei von ihnen mit laufendem Motor in einem Auto auf dem Parkplatz warteten, wollten die beiden anderen zwei volle Einkaufswagen ohne zu bezahlen aus dem Geschäft schieben. Dies fiel einem Mitarbeiter auf, der sie ansprach und die Polizei verständigte. Die Ladendieb*innen mussten die Polizei zur Dienststelle begleiten, wo sie die Gelegenheit nutzen und Parolen mit teilweise beleidigendem Inhalt an eine Wand schmierten. Nachdem alle polizeilichen Maßnahmen beendet und Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet worden waren, verließen die vier unbeeindruckt die Dienststelle.

#Bereich PK Osterholz#

Einbruch in Reifenhandel

Osterholz-Scharmbeck - In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Büroräumen eines Reifenhandels in der Straße Unter den Linden, OT Pennigbüttel, und entwendeten aus einer Geldkassette Bargeld. Die Polizei Osterholz bittet um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen unter 04791 3070.

Verkehrsunfall mit Flucht, Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Ritterhude - Am frühen Dienstagmorgen kam der 18-jährige Fahrer eines Pkw VW in der Straße Osterhagen zunächst von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Der junge Mann konnte später angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke das Fahrzeug geführt und zuvor in der Schillerstraße bereits einen weiteren Verkehrsunfall verursacht hatte. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Mitsubishi und beschädigte diesen. Den 18-jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck - Am Dienstagvormittag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr, wurde der Pkw Ford auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Pumpelberg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte mutmaßlich beim Aus- oder Einfahren in eine Parklücke den Pkw und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei Osterholz bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 04791 3070.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell