Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Kupferdiebstahl an der Kirche

Oyten. Unbekannte Täter demontierten und entwendeten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere kupfernen Fallrohre der St. Petri Kirche, die zuvor an der Außenfassade befestigt gewesen waren. Durch das Entfernen der Rohre wurde zudem die Blitzschutzanlage der Kirche am Kirchweg beschädigt. Hinweise zu den Tätern und dem Verbleib des Diebesguts liegen nicht vor. Die Polizeistation Oyten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden.

Krankenfahrstuhl entwendet

Verden. Am Sonntagabend zwischen 20 und 21 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen vor einer Gaststätte an der Lindhooper Straße abgestellten elektrischen Krankenfahrstuhl. Der 71-jährige Eigentümer war in diesem Zeitraum Gast im Restaurant und konnte die Tat daher nicht wahrnehmen. Vom Gefährt mit dem Versicherungskennzeichen 371ABY fehlt nun jede Spur, Hinweise zu den Dieben liegen ebenfalls nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Oyten. In ein Einfamilienhaus am Rotdornweg brachen am Montagabend zwischen 22 Uhr und 22:45 Uhr zwei Täter ein. Gewaltsam öffneten sie eine Tür und gelangten anschließend in das Haus, wo sie Schmuck und Bargeld entwendeten. Mit der Beute entkamen sie letztlich unerkannt. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter Telefon 04202/9960 mitzuteilen.

Fahrzeugbrand in Etelsen

Langwedel/Etelsen. Am Montag gegen 14 Uhr fing ein An der Eisenbahn abgestellter Pkw der Marke Subaru Feuer. Zuvor hatte der Eigentümer des Wagens versucht, mit einem Föhn die Feuchtigkeit aus einem Scheinwerfer zu entfernen. Die alarmierte Feuerwehr löschten die Flammen ab. Am Subaru entstand ein Totalschaden, verletzt wurde jedoch niemand.

A27: Auto fängt Feuer

Langwedel. Während der Fahrt auf der A27 nahm am Montag gegen 19 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes Brandgeruch wahr. Er stoppte die C-Klasse zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel und stieg gemeinsam mit seinem Beifahrer aus. Während der Pkw vollständig abbrannte, blieben die beiden Männer unverletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig ab. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A27 in Richtung A27 voll gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Langwedel geht von einem technischen Defekt am Auto als Brandursache aus.

Brand im Mehrfamilienhaus

Achim/Baden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Montag gegen 21 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Verdener Straße ausrücken. Beim Kochen hatten sich in einer Pfanne Flammen entwickelt, die sich auf Herd und Dunstabzugshaube ausbreiteten. Herbeigeeilte Nachbarn löschten das Feuer, bevor Schlimmeres passieren konnte. Da sich in der gesamten betroffenen Wohnung starker Rauch ausbreitete, entstand insgesamt beträchtlicher Sachschaden, der ersten Schätzungen bei rund 30.000 Euro liegen dürfte. Verletzte waren nicht zu beklagen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Kleinbrände in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Osterholz-Scharmbeck. Erst brannte es gegen 18:30 Uhr in der Marktstraße, wenige Minuten später am Bahnhof. Am Montagabend kam es in der Innenstadt aus unbekannten Gründen zu zwei Kleinbränden. In der Fußgängerzone brannten gelbe Säcke, woraufhin die Flammen auf einen Postkasten, eine Laterne und ein Verkehrszeichen übergriffen. Am Bahnhof entwickelte sich ein Feuer in einem Mülleimer. Die Feuerwehr löschte die Feuer letztlich ab, sodass der Sachschaden begrenzt blieb und niemand verletzt wurde. Hinweise zur Brandentstehung nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Fahrzeugbrand an der Feldstraße

Hambergen. Ein Audi A6 geriet am Montagabend gegen 23:30 Uhr an der Feldstraße in Brand, dabei wurde der Wagen vollständig zerstört. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt, Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Das Polizeikommissariat Osterholz geht aktuell von einem technischen Defekt aus, der dazu führte, dass der am Feldrand geparkte Audi Feuer fing. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen letztlich ab. Verletzt wurde niemand.

