POL-VER: +Von Fahrbahn abgekommen++Gegen Anhänger gefahren++In Werkhalle eingebrochen++Brand in Wohnhaus - niemand verletzt+

LANDKREIS VERDEN

+Von Fahrbahn abgekommen+ Langwedel. Ein 76-jähriger Fahrer eines Opel verletzte sich am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Weserstraße leicht. Nach ersten Informationen kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sein Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden und er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt.

+Gegen Anhänger gefahren+ Ottersberg/A1. Auf der A1 in Richtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen, kam es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pkw mit Anhänger. Ein 20-jähriger Volvo-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen und bemerkte zu spät den vor ihm fahrenden 46-jährigen Fahrzeugführer mit dessen Ford und Anhänger. Er versuchte noch zu bremsen, geriet dabei jedoch ins Schleudern und stieß mit dem Anhänger zusammen. Anschließend kollidierte er noch mit der Mittelschutzplanke. Durch den Zusammenstoß löste sich der Anhänger vom Ford und kollidierte mit dessen Heck. Danach kam der Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Werkhalle eingebrochen+ Schwanewede. In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Straße An der Landesgrenze in eine Werkstatt ein. Nach ersten Erkenntnissen stiegen sie über zwei Fenster in die Werkhalle ein. Im Inneren beschädigten sie mehrere Scheiben von Fahrzeugen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Brand in Wohnhaus - niemand verletzt+ Ritterhude. Am frühen Montagmorgen, gegen 02:20 Uhr, kam es in einer Wohnung in der Fergersbergerstraße zu einer Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Stromverteilerkasten gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Feuer bereits eigenständig mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht und die Wohnung bereits verlassen. Die Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, sie waren jedoch alle unverletzt geblieben.

Durch den Brand entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar und die Bewohner wurden bei Angehörigen untergebracht.

Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache dauern derzeit an.

