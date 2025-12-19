Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Präventionsaktion zu Taschendiebstahl - Polizeiinspektion Verden/Osterholz mahnt zur Vorsicht

Bild-Infos

Download

Landkreis Verden (ots)

Landkreis Verden. Taschendiebstähle und Diebstähle von Geldbörsen stellen im Landkreis Verden aktuell ein großes Phänomen dar. Die Taten treten insbesondere in Supermärkten oder Verbrauchermärkten auf. Im Fokus der Täterinnen und Täter stehen zumeist lebensältere Menschen. Dabei nutzen die Diebe gerne aus, dass in vielen Supermärkten keine Videoüberwachung vorhanden ist. Zudem agieren die Täterinnen und Täter nicht immer alleine, sondern auch in Gruppen.

Um an die Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen, wenden die Diebe verschiedene Tricks an. So bitten sie zum Beispiel um Hilfe beim Suchen eines bestimmten Produkts. Während die angesprochenen Personen abgelenkt sind, greifen Komplizen in die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche. Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht den Tätern oft aus, um zuzuschlagen.

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz nimmt die Zunahme dieser Taten zum Anlass, die Menschen aktiv vor dem Phänomen zu warnen und Tipps zu geben, wie man sich vor Taschendiebstählen schützen kann. Dazu waren am Freitagvormittag mehrere Beamtinnen und Beamte vor verschiedenen Märkten unterwegs und suchten das direkte Gespräch - teilweise sogar mehrsprachig - mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Tipps vor Taschendiebstahl

Wer Taschen oder Wertsachen an frei zugänglichen Orten ablegt, macht es Dieben besonders leicht. Deshalb sollten persönliche Gegenstände stets nah am Körper getragen werden - idealerweise in verschließbaren Innentaschen der Kleidung. Niemals sollten Wertsachen offen oder gar unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu belassen werden.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Bewahren Sie Ihre EC-Karte und die dazugehörige PIN niemals gemeinsam auf. Auch codierte oder vermeintlich verschlüsselte Notizen der PIN im Portemonnaie sind kein ausreichender Schutz, da Kriminelle diese Methoden kennen.

Achten Sie darauf, dass Hand- und Umhängetaschen immer geschlossen sind und mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden. In größeren Menschenmengen empfiehlt es sich, die Tasche vorne zu tragen. Bewahren Sie Portemonnaie und Smartphone nicht in Außentaschen auf.

Kommt es trotz aller Vorsicht zu einem Diebstahl, informieren Sie unverzüglich die Polizei - oft befinden sich die Täter noch in der Nähe. Zusätzlich sollten Sie Ihre Bankkarten sperren lassen. Dies kann auch über den zentralen Sperr-Notruf 116-116 erfolgen. Damit auch Debitkarten im elektronischen Lastschriftverfahren (SEPA-Lastschrift) gesperrt werden können, muss der Verlust bei der Polizei gemeldet werden. Nur dort kann eine sogenannte freiwillige KUNO-Sperrung veranlasst werden, sodass die Karte auch im Lastschriftverfahren beim Bezahlen in Geschäften abgelehnt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell