Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bei Kleinbrand in Küche leicht verletzt++Auseinandersetzung in Supermarkt++Auffahrunfall mit einer Verletzten+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bei Kleinbrand in Küche leicht verletzt+ Verden. Am Mittwochmorgen, gegen 06.50 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Kleinbrand in einer Wohnung in der Lindhooper Straße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Herd angegangen und hatte eine draufstehende Fritteuse in Brand gesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Bewohner das Feuer bereits eigenständig gelöscht. Dabei hatte er jedoch Rauch eingeatmet und wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auseinandersetzung in Supermarkt+ Ritterhude. In einem Supermarkt im Rosenhügel kam es am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, zu eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei setze eine Person auch Pfefferspray ein und verletzte mehrere Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen einem Mitarbeiter des Geschäfts und einer Familie zu Streitigkeiten gekommen, nachdem der Verdacht eines Ladendiebstahls aufgekommen war. Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte ein Mitarbeiter Pfefferspray ein. Dadurch erlitten drei Beteiligte der Streitigkeiten sowie zwei weitere unbeteiligte Mitarbeiterinnen leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Eine Person kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen der Auseinandersetzungen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Auffahrunfall mit einer Verletzten+ Lilienthal. Bei einem Auffahrunfall auf der Falkenberger Landstraße wurde am Mittwochmittag eine 35-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Ein 30-jähriger Honda-Fahrer und eine 55-jährige Ford-Fahrerin waren hintereinander auf der Straße in Richtung Bremen unterwegs. Der 30-Jährige beabsichtigte nach rechts auf einen Parkplatz abzubiegen und bremste ab. Die 55-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Honda auf. Die Beifahrerin in dem Honda erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

