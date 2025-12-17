Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fahrerin übersieht Radfahrerin++Schafe von Weide gestohlen++Radfahrerin übersehen++Pkw soll Schüler touchiert haben+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fahrerin übersieht Radfahrerin+ Oyten. Am Dienstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 48 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin beabsichtigte, von der Hauptstraße nach rechts auf das Gelände eines Autohauses abzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg und stieß mit ihr zusammen. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand nur ein geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schafe von Weide gestohlen+ Hambergen. Von einer Weide an der Ohlenstedter Straße stahlen bislang unbekannte Täter ca. 70 Schafe. Am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, bemerkte eine Spaziergängerin frei laufende Schafe auf der Straße und informierte die Polizei. Als der Eigentümer der Tiere diese wieder auf die Weide bringen wollte, stellte er die weiteren fehlenden Schafe fest. Der Zeitraum des Diebstahls kann bislang auf die Zeit zwischen Donnerstag und Dienstagnachmittag eingegrenzt werden. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Radfahrerin übersehen+ Lilienthal. Eine 81-jährige Radfahrerin wurde am Dienstagmittag bei einem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Informationen wollte ein 58-jähriger Fahrer aus seinem geparkten PKW aussteigen und öffnete die Fahrertür. Er übersah die auf der Straße fahrende Radfahrerin, sodass sie mit der Tür des Porsches kollidierte und in der Folge stürzte. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

+Pkw soll Schüler touchiert haben+ Osterholz-Scharmbeck. In der Rübhofstraße soll am Dienstagmorgen, gegen 07.40 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrer oder eine bislang unbekannte Fahrerin eines Pkw an der Ausfahrt eines Parkplatzes mehrere Schüler beim Anfahren touchiert haben. Diese hätten gerade die Einmündung auf dem Gehweg überquert. Einer der Schüler, ein 10-jähriger Junge, erlitt leichte Verletzungen. Zwei weitere Kinder blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Unfall mitbekommen haben oder Hinweise zu dem Fahrer oder der Fahrerin haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell