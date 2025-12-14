Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 14.12.2025

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

++Aufgebrochene Zigarettenautomaten++

Verden-Walle. Am Samstagmittag wurde der Polizei Verden mitgeteilt, dass mehrere Zigarettenautomaten in der Waller Heerstraße aufgebrochen wurden. Bisher unbekannte Täter beschädigten auf unbekannte Art und Weise die Zigarettenautomaten und entwendeten den sich darin befindlichen Inhalt. Die Polizei Verden sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Tatzeitraum machen können. Hinweise werden unter 04231/8060 entgegengenommen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

-keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Achim:

++Brand eines Einfamilienhauses++

Morsum. Am Samstagnachmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand des Dachstuhles eines Einfamilienhauses. Durch den Brand wurde das gesamte Dach des Hauses nahezu vollständig zerstört, sodass das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Einer der Hausbewohner wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, die übrigen Bewohner blieben unverletzt. Im Rahmen der Löscharbeiten waren mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz. Zudem wurde die Verdener Straße während des Feuerwehreinsatzes zeitweise voll gesperrt. Durch die Tatortgruppe Verden erfolgte eine umfangreiche Spurensuche.

++Verkehrsunfall im Zusammenhang mit Alkohol mit einer leicht verletzten Person++

Oyten. Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Achimer Straße/Oytermühle in Oyten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Ein 34-jähriger Führer einer Sattelzugmaschine befuhr die Achimer Straße und beabsichtigte an der Kreuzung geradeaus in Richtung der Hauptstraße zu fahren. Hierbei übersah er die von links kommende, in Fahrtrichtung Oytermühle fahrende und somit bevorrechtigte 27-jährige Fahrerin eines PKW. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des PKW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei der Fahrerin des PKW wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

++Verstoß gegen das Tabaksteuerrecht++

Oyten. Am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines PKW durch Beamte des Achimer Einsatz- und Streifendienstes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden im Kofferraum des Fahrzeugs größere Mengen unversteuerte Vapes und Snus aufgefunden. Durch den hinzugezogenen Zoll wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Tabakwaren sichergestellt.

Bereich Osterholz:

++Unbekannter Geschädigter nach Verkehrsunfall++

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagabend fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz Am Kirchenplatz vorwärts aus einer Parklücke und touchierte hierbei ein anderes Fahrzeug, welches rechtsseitig neben ihrem Pkw stand. Diesen Vorgang bemerkte die 33-Jährige allerdings zunächst nicht und stellte erst an ihrer Wohnanschrift Schäden an ihrem Pkw fest. Die Polizei sucht daher nun den unbekannten Geschädigten, der einen Schaden an seinem Pkw haben müsste. Dieser wird gebeten sich unter 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

++Verkehrsunfall im Gegenverkehr mit anschließender Unfallflucht++

Schwanewede. Freitagabend befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw den Molkereiweg in Neuenkirchen, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw, welcher in Richtung Schwanewede fuhr, entgegenkam. Der unbekannte Fahrzeugführer geriet hierbei auf die Gegenspur und touchierte den Pkw des 41-Jährigen, wodurch Sachschaden am Pkw entstand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbekümmert fort. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der 04791/3070 entgegen.

