Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 13.12.2025

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Bereich Verden:

++Zeugenaufruf wegen gefährlicher Körperverletzung++

Verden. Am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es im Berliner Ring, in Höhe der Classic-Tankstelle, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei bislang unbekannte Täter schubsten eine Fahrradfahrerin von ihrem Fahrrad und schlugen ihr mehrfach ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter der 04231/8060 zu melden.

++Mülleimerbrand++

Verden. Am Freitagnachmittag kam es an der Bushaltestelle Zum Thingplatz zu einem Mülleimerbrand. Unbekannte Täter setzten den Inhalt eines Mülleimers in Brand. Durch aufmerksame Zeugen wurde der Brand bereits vor dem Eintreffen der Polizei gelöscht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter der 04231/8060 zu melden.

++Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person++

Langwedel. Am Freitagmittag kam es auf der Feldstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Skoda die Feldstraße und musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende 30-jährige Fahrzeugführer eines VW zu spät und fuhr auf den Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zudem wurde die 62-Jährige leicht verletzt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

-keine presserelevanten Ereignisse-

Bereich Achim:

++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin++

Uphusen. Am Freitagmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Uphuser Heerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Uphuser Dorfstraße und beabsichtigte an der Uphuser Heerstraße nach rechts auf diese abzubiegen. Dabei übersah er eine auf dem Radweg fahrende 47-jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

++Fahren unter Alkoholeinfluss++

Oyten. Am frühen Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde auf der A1, Höhe Bremer Kreuz, ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet und anschließend durch Beamte des PK Achim in Oyten kontrolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte bei der 27-jährigen Pkw-Führerin eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ihr wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Bereich Osterholz:

-keine presserelevanten Ereignisse-

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell