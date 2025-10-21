PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Folgemeldung Stand 12:00 Uhr - Notfallmeldestellen besetzt, Bürgertelefon online

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Das Bürgertelefon der Stadtverwaltung Frankenthal ist unter 06233-89 444 seit ca. 10 Uhr geschaltet. Auch die Notfallmeldestellen im Stadtgebiet Frankenthal

Hauptfeuerwache, Nordring, Frankenthal

Stützpunkt Ost, Deichstraße, FT-Mörsch Stützpunkt-West, Dürkheimer Straße 33, FT-Eppstein Stützpunkt Süd, Frankenthaler Straße 4, FT-Studernheim Rathausplatz, Frankenthal Innenstadt Parkplatz KSB, Westring, Frankenthal Jakobsplatz, Frankenthal Einmündung Beindersheimer Straße / Gottlieb-Daimler-Straße, Frankenthal

sind durch die Einheiten des Katastrophenschutzes der Stadt Frankenthal, sowie das THW Frankenthal und die Feuerwehr Frankenthal besetzt. Bürgerinnen und Bürger können dort im Bedarfsfall ihr Hilfeersuchen - welches sie sonst über die Notrufe 110 oder 112 absetzen würden, melden.

Von dem Telefon- und Internetausfall bei der TELEKOM können auch Wählgeräte von Hausnotrufen oder anderen Gefahrenmeldeanlagen betroffen sein. Angehörige oder Nachbarn, denen die Nutzung von solchen Hausnotrufgeräten bekannt ist, werden gebeten bitte im Rahmen der familiären Fürsorge oder der nachbarschaftlichen Verbundenheit sich gegenseitig unterstützen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stadt Frankenthal, Nordring 3, 67227 Frankenthal
Redaktion: Gisela Böhmer / Thomas Bader (Pressesprecher)
E-Mail: presse@feuerwehr-frankenthal.de
Facebook: https://www.facebook.com/FeuerwehrFrankenthal/
Twitter: https://twitter.com/FT_Feuerwehr@FT_Feuerwehr
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehrfrankenthal/

