Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: ERSTMELDUNG - Ausfall von Telefon- und Internetanschlüssen der Telekom

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstages den 21.10.2025 kommt es zu einem großflächigen TELEKOM-Ausfall der Festnetz- und Internetanschlüsse in Frankenthal. Das Mobilfunknetz und die Notrufleitungen sind derzeit nicht betroffen. Da die Bevölkerung, welche nicht über ein Mobilfunktelefon verfügt, derzeit keine Möglichkeit hat in einem Notfall einen Notruf abzusetzen, wird aktuell die Besetzung der Notfallmeldestellen vorbereitet. Diese sind in der Notfallbroschüre der Stadt Frankenthal, welche jedem Haushalt zugänglich gemacht wurde, notiert.

Sobald diese besetzt sind und auch das Bürgertelefon der Stadtverwaltung geschaltet ist, werden wir nachberichten.

