POL-ME: Falsche Telefondienstmitarbeiter berauben Seniorin - 2506050

Ratingen (ots)

Am Mittwochvormittag, 11. Juni 2025, verschafften sich zwei vermeintliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens Zutritt in die Wohnung einer 76-Jährigen in Ratingen-Lintorf. Hier entwendete das Duo gewaltsam hochwertigen Schmuck und Bargeld. Die Polizei warnt vor den Maschen der Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer 76-jährigen Seniorin in einem Wohngebiet südwestlich der Kalkumer Straße. Dieser gab vor, für ein bekanntes Telekommunikationsunternehmen zu arbeiten und Installationsarbeiten durchführen zu müssen. Nachdem auch ein zweiter Mann die Wohnung betreten hatte, wurde die Seniorin aufgefordert, an einem weiteren Fernseher im Nebenraum bestimmte Einstellungen auszuführen. Als die 76-Jährige in den Wohnraum zurückkehrte, ertappte sie die Männer bei dem Diebstahl ihrer Wertgegenstände.

Das Duo stieß die Ratingerin zur Seite und flüchtete anschließend mitsamt der Tatbeute, die auf einen geringen fünfstelligen Wert geschätzt wird, aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde die Seniorin durch den Stoß nicht verletzt.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten die Männer trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Die Täter mit südeuropäischem Erscheinungsbild können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person

- circa 1,85 Meter groß - kräftige Statur - kurze dunkelblonde Haare - bekleidet mit einem grün-olivfarbigen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose

2. Person

- circa 1,75 Meter groß - kurze dunkle Haare mit Undercut - bekleidet mit einem weißen Hemd (Ärmel hochgekrempelt) und einer schwarzen Hose

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Gleichzeitig nimmt die Polizei den aktuellen Vorfall noch einmal zum Anlass um vor den Maschen des Trickbetrugs zu warnen.

Die Polizei appelliert:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Selbst dieser könnte gefälscht sein!

Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen oder Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

