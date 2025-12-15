Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unfall mit drei Verletzten++Zimmerbrand schnell bemerkt++Müll in Brand gesteckt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unfall mit drei Verletzten+ Riede. Am Sonntag ereignete sich gegen 15.45 Uhr auf der Straße Querdamm in Fahrtrichtung Riede ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er den verkehrsbedingt haltenden VW eines 34-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision wurden an beiden Fahrzeugen Sachschäden verursacht. Der 26-Jährige, seine 27-jährige Beifahrerin sowie eine 59-jährige Mitfahrerin im vorausfahrenden Pkw wurden leicht verletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zimmerbrand schnell bemerkt+ Ritterhude. In einem Wohnhaus im Nelkenweg kam es am Sonntag, gegen 13:45 Uhr, zu einem Zimmerbrand. Durch eine Mitteilung über einen ausgelösten Rauchmelder bemerkte einer der abwesenden Bewohner den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand in einem Abstellraum mit mehreren Elektrogeräten. Durch den entstandenen Rauch und die starke Verrußung ist das Haus zunächst nicht bewohnbar. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 40.000 Euro.

+Müll in Brand gesteckt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend, gegen 18:50 Uhr, wurde in der Drosselstraße ein Müllhaufen in Brand gesetzt. Das Feuer konnte von zwei Anwohnern bereits eigenständig abgelöscht werden. Kurz zuvor habe einer der Anwohner eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, welche von dem Müllhaufen wegelaufen sei. Als er die Gruppe verfolgen wollte, sei er von einem der Jugendlichen geschubst worden. Verletzt worden sei er jedoch nicht. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Gruppe Jugendlicher haben, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

