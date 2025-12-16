PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Auffahrunfall an Ampel++Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall++Motorradfahrer wird leicht verletzt++Fahrzeugteile entwendet++Tür öffnet sich bei Fahrt++Radfahrer übersehen+

Landreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall an Ampel+ Verden. An der Lindhooper Straße kam es am Montag, gegen 14 Uhr, zu einem Auffahrunfall in Höhe der Feuerwehr. Ein 58-jähriger VW-Fahrer bemerkte den an der Ampel haltenden Citroën einer 46-jährigen Fahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 46-Jährige und eine minderjährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.700 Euro.

+Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall+ Ottersberg. Auf der Großen Straße in Fahrtrichtung Ottersberg ereignete sich am Montag gegen 14.20 Uhr, ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. In Höhe der Einmündung Fährwisch musste ein 48 Jahre alter Fahrer mit seinem Ford verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 34 Jahre alter Fahrer eines Fiat übersah das bremsende Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben bei dem Unfall die beiden Fahrer unverletzt.

+Motorradfahrer wird leicht verletzt+ Verden. Auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Lindhooper Straße stießen am Montagnachmittag ein Pkw und ein Motorrad zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge den Berliner Ring in gleicher Richtung, als die 54-jährige Citroën-Fahrerin plötzlich stark abbremste. Der nachfolgende 22-jährige Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeugteile entwendet+ Lilienthal. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 21 Uhr und 07.15 Uhr, in der Feldhäuser Straße in einen geparkten BMW ein. Sie zerstörten eine Scheibe und entwendeten mehrere Fahrzeugteile aus dem Inneren, sowie auch Karosserieteile. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298/465660 zu melden.

+Tür öffnet sich bei Fahrt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmorgen kam es auf der Teufelsmoorstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Ein 57-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger war in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als sich ersten Erkenntnissen zufolge die Tür des Anhängers während der Fahrt öffnete. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw eines 51-jährigen Fahrers. Der 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An dem Anhänger des ersten Lkw und dem zweiten Lkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 10.500 Euro.

+Radfahrer übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Ritterhuder Straße wurde am Montag gegen 14.30 Uhr, eine 41-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer war mit seinem Wagen auf der Ritterhuder Straße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Königsberger Straße abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden Radfahrerin, die den Geh- und Radweg in Richtung Lintel befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Verden / Osterholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 09:50

    POL-VER: +Unfall mit drei Verletzten++Zimmerbrand schnell bemerkt++Müll in Brand gesteckt+

    Landkreise Verden & Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Unfall mit drei Verletzten+ Riede. Am Sonntag ereignete sich gegen 15.45 Uhr auf der Straße Querdamm in Fahrtrichtung Riede ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 26-jähriger Fahrer eines VW beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er den verkehrsbedingt haltenden VW ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 11:17

    POL-VER: Pressemeldung vom 14.12.2025

    Verden/Osterholz (ots) - Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz Bereich Verden: ++Aufgebrochene Zigarettenautomaten++ Verden-Walle. Am Samstagmittag wurde der Polizei Verden mitgeteilt, dass mehrere Zigarettenautomaten in der Waller Heerstraße aufgebrochen wurden. Bisher unbekannte Täter beschädigten auf unbekannte Art und Weise die Zigarettenautomaten und entwendeten den sich darin befindlichen ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 12:13

    POL-VER: Pressemeldung vom 13.12.2025

    Verden/Osterholz (ots) - Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz Bereich Verden: ++Zeugenaufruf wegen gefährlicher Körperverletzung++ Verden. Am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr kam es im Berliner Ring, in Höhe der Classic-Tankstelle, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei bislang unbekannte Täter schubsten eine Fahrradfahrerin von ihrem Fahrrad und schlugen ihr mehrfach ins Gesicht. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren