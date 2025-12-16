POL-VER: +Auffahrunfall an Ampel++Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall++Motorradfahrer wird leicht verletzt++Fahrzeugteile entwendet++Tür öffnet sich bei Fahrt++Radfahrer übersehen+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auffahrunfall an Ampel+ Verden. An der Lindhooper Straße kam es am Montag, gegen 14 Uhr, zu einem Auffahrunfall in Höhe der Feuerwehr. Ein 58-jähriger VW-Fahrer bemerkte den an der Ampel haltenden Citroën einer 46-jährigen Fahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die 46-Jährige und eine minderjährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.700 Euro.

+Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall+ Ottersberg. Auf der Großen Straße in Fahrtrichtung Ottersberg ereignete sich am Montag gegen 14.20 Uhr, ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. In Höhe der Einmündung Fährwisch musste ein 48 Jahre alter Fahrer mit seinem Ford verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 34 Jahre alter Fahrer eines Fiat übersah das bremsende Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben bei dem Unfall die beiden Fahrer unverletzt.

+Motorradfahrer wird leicht verletzt+ Verden. Auf dem Berliner Ring in Fahrtrichtung Lindhooper Straße stießen am Montagnachmittag ein Pkw und ein Motorrad zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge den Berliner Ring in gleicher Richtung, als die 54-jährige Citroën-Fahrerin plötzlich stark abbremste. Der nachfolgende 22-jährige Motorradfahrer konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrzeugteile entwendet+ Lilienthal. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 21 Uhr und 07.15 Uhr, in der Feldhäuser Straße in einen geparkten BMW ein. Sie zerstörten eine Scheibe und entwendeten mehrere Fahrzeugteile aus dem Inneren, sowie auch Karosserieteile. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298/465660 zu melden.

+Tür öffnet sich bei Fahrt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmorgen kam es auf der Teufelsmoorstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Ein 57-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger war in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als sich ersten Erkenntnissen zufolge die Tür des Anhängers während der Fahrt öffnete. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw eines 51-jährigen Fahrers. Der 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An dem Anhänger des ersten Lkw und dem zweiten Lkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 10.500 Euro.

+Radfahrer übersehen+ Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Ritterhuder Straße wurde am Montag gegen 14.30 Uhr, eine 41-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer war mit seinem Wagen auf der Ritterhuder Straße unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Königsberger Straße abzubiegen. Dabei missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden Radfahrerin, die den Geh- und Radweg in Richtung Lintel befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.000 Euro.

