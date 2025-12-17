Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Tödlicher Verkehrsunfall+

Landkreis Verden (ots)

Verden. Heute kam es gegen 11:15 Uhr auf der B215 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Bisherigen Informationen zufolge befuhr ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer die Nienburger Straße in Richtung Verden. In Höhe der Einmündung zur Verdener Straße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er mit einem im Gegenverkehr wartenden 62-jährigen VW-Fahrer, der gerade nach links in die Verdener Straße abbiegen wollte. Ersthelfer befreiten den schwer verletzten 63-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, verstarb kurz darauf jedoch. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 62-Jährige zumindest einen Schock.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 11.500 Euro. Die Unfallstelle ist für die Dauer der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt. Diese wird voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell