POL-VER: Grüne Fahrräder am Straßenrand: Verkehrswacht Osterholz, Gemeinde Lilienthal und Polizeiinspektion Verden/Osterholz wollen auf Radfahrer aufmerksam machen

Landkreis Osterholz

Lilienthal. Im Stadtgebiet von Osterholz-Scharmbeck sowie in den Gemeinden Worpswede und Grasberg sind die auffälligen grünen Fahrräder bereits seit Frühjahr 2023 zu sehen. In der Gemeinde Lilienthal wurden im Frühjahr 2025 zwei grüne Warnräder an der Hauptstraße und am Falkenberger Kreisel aufgestellt, zwei weitere stehen nun im Ortsteil Worphausen entlang eines Schulwegs sowie im Ortsteil Heidberg.

Mit den auffällig gestalteten Rädern sollen Verkehrsteilnehmende auf Radfahrende sowie auf zu Fuß Gehende oder Personen mit E-Scootern aufmerksam gemacht werden. Neben der grünen Farbe sind an den Fahrrädern ergänzend Plakate mit einem Appell zu mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr angebracht.

Im Rahmen des Präventionsprojekts wurden die Fahrräder gezielt an Standorten aufgestellt, an denen es in der Vergangenheit vermehrt zu Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrenden kam oder an denen häufig Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ziel der Maßnahme ist es, insbesondere motorisierte Verkehrsteilnehmende an diesen neuralgischen Punkten zu sensibilisieren und das Bewusstsein für gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu stärken.

Zum Präventionsprojekt erklärt Michael Meinks von der Verkehrswacht: "Mit ausdrucksstarken Symbolen an unfallträchtigen Straßen wollen wir Menschen wachrütteln und zum Nachdenken anregen. Die leuchtend grünen Fahrräder stehen sinnbildlich für Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme - zwei entscheidende Voraussetzungen, um die objektive und subjektive Sicherheit für Radfahrende zu verbessern. Nur wenn alle Verkehrsteilnehmenden die Regeln einhalten und miteinander statt gegeneinander unterwegs sind, kann es gelingen, Unfälle zu vermeiden."

Kim Fürwentsches, Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal, unterstützt ebenfalls das Projekt: "Lilienthal ist eine fahrradaktive Gemeinde - viele Wege werden hier täglich mit dem Fahrrad zurückgelegt. Umso wichtiger ist es, dass wir für sichere Bedingungen sorgen und aufeinander achten. Die grünen Warnräder erinnern uns daran, dass ein kurzer Moment der Rücksichtnahme Leben schützen kann. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit Verkehrswacht und Polizei dieses wichtige Projekt im Gemeindegebiet weiter ausbauen."

Die Kampagne steht für ein verantwortungsvolles und rücksichtsvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmenden. Vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, die Bereitschaft, mit möglichen Fehlern anderer zu rechnen, sowie gegenseitige Aufmerksamkeit sind entscheidende Faktoren für mehr Sicherheit auf den Straßen. Jede und jeder Einzelne kann durch achtsames Verhalten einen wichtigen Beitrag leisten, damit alle Verkehrsteilnehmenden ihr Ziel sicher erreichen - sei es auf dem Weg zur Arbeit, in den Urlaub oder nach Hause.

