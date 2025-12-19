Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Handtasche aus Pkw gestohlen++Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad++Gegen Baum gefahren++Einbruch in Supermarkt++Mit Müllfahrzeug zusammengestoßen+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Handtasche aus Pkw gestohlen+ Achim. Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, zwischen 15.30 Uhr und 16.20 Uhr, in einen Ford ein und entwendeten eine Handtasche samt Wertsachen. Das Fahrzeug war auf einem Feldweg im Bereich des Schaphuser Weg geparkt. Um an die Handtasche zu gelangen, zerstörten sie eine Seitenscheibe. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9969 zu melden.

+Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad+ Achim. Am Donnerstagnachmittag kam es in der Obernstraße, direkt vor dem Polizeikommissariat, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Jugendlicher auf einem E-Scooter vom Grundstück des Polizeikommissariats auf den kombinierten Rad- und Gehweg der Oberstraße. Dabei übersah er eine 55-jährige Radfahrerin, welche in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. An dem Pedelec entstand ein geringer Sachschaden.

+Gegen Baum gefahren+ Langwedel. Auf der Weserstraße zwischen Daverden und Intschede ereignete sich am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-Jähriger von der Fahrbahn abkam. In einer Linkskurve hinter der Bücke über den Schleusenkanal geriet der Audi des 29-Jährigen ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 29-Jährige verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Supermarkt+ Ritterhude. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 21.45 Uhr und 02 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt im Rosenhügel ein. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter gewaltsam ein Fenstergitter und das dahinterliegende Fenster. Anschließend brachen sie ein Loch in eine Wand und gelangten in den Geschäftsraum. Ersten Ermittlungen zufolge flüchteten die Täter jedoch ohne Diebesgut wieder vom Tatort. Die Polizei Osterholz hat Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen haben, sich unter 04791-3070 zu melden.

+Mit Müllfahrzeug zusammengestoßen+ Lilienthal. Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, kam es auf der Heidberger Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Müllfahrzeuges. Eine 18-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Skoda die L154 in Richtung Lilienthal. Am Ende einer Kurve hielt das Müllfahrzeug an, um Müll aufzuladen. Ersten Informationen zufolge beabsichtigte die 18-Jährige, an dem Fahrzeug vorbeizufahren, musste aufgrund von Gegenverkehr jedoch wieder einscheren. Dabei stieß sie mit dem Müllfahrzeug zusammen und verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell