Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Technische Rettung - Hand in Toilettenschüssel eingeklemmt

Bedburg-Hau (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau wurde in der Nacht zu Freitag um 23:51 Uhr zu einem Einsatz in einem Stationsbereich der LVR-Klinik Bedburg-Hau alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete: "Technische Rettung - Hand steckt im Klo fest".

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Eine weibliche Person hatte ihren Arm bis zum Oberarm in einer Toilettenschüssel eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

Zunächst versuchten die Einsatzkräfte, die eingeklemmte Hand mithilfe von Spülmittel zu lösen. Da dies nicht möglich war, wurde der zusätzlich alarmierte Rettungsdienst hinzugezogen. Die Betroffene wurde anschließend sediert, um eine schonende technische Rettung zu ermöglichen.

Im weiteren Verlauf wurde die Toilettenschüssel durch die Feuerwehr von der Wand demontiert. Erst danach gelang es - unter erneuter Verwendung von Spülmittel - die Hand vollständig und ohne weitere Komplikationen zu befreien.

Der Einsatz dauerte insgesamt rund zwei Stunden. Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

