Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Verkehrsunfall auf der Gocher Landstraße - vier Personen verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwochnachmittag (29.10.2025) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau gemeinsam mit der Feuerwehr der Stadt Kleve sowie dem Rettungsdienst des Kreises Kleve um 16:08 Uhr durch ein automatisches eCall-Fahrzeugnotrufsystem zu einem Verkehrsunfall im Bereich Gocher Landstraße, Einmündung Kaiser-Wilhelm-Allee alarmiert.

Vor Ort waren zwei Pkw zusammengestoßen. Entgegen der ersten Meldung, nach dem Personen eingeklemmt sein sollten, war keine Person eingeklemmt. Lediglich ein Beifahrer war in seinem Fahrzeug eingeschlossen, sodass die Feuerwehr die Tür öffnen musste.

Vier verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzkräfte sicherten anschließend die Unfallfahrzeuge, klemmten die Batterien ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf.

Die Einsatzleitung hatte Gemeindebrandinspektor Tobias Lamers.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau
Pressesprecher
Michael Hendricks
Telefon: 02821 / 7 38 92 97
Telefax: 02821 / 7 38 92 98
E-Mail: michael.hendricks@feuerwehr-bedburg-hau.nrw
https://feuerwehr-bedburg-hau.nrw

