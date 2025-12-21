POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz für den 21.12.2025

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz

Straßenverkehrsgefährdung Vollersode

Am Samstag um 06:50 Uhr fuhr eine/n unbekannte/n Fahrzeugführer*in mit einem Pkw (OHZ-Kennzeichen) auf der Wallhöfener Straße (B74) in 27729 Vollersode mehrfach in die Gegenfahrbahn. Diverse Fahrzeuge mussten zur Verhinderung eines Unfalles ausweichen. Ein Fahrzeug wurde touchiert. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Verkehrsunfallflucht in Axstedt

Am Samstag, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Ortschaft Axstedt auf der Harrendorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die zunächst unbekannte Fahrzeugführerin kam mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Zaun und gelangte über ein angrenzendes Feld wieder auf die Fahrbahn. Das beschädigte Unfallfahrzeug, ein grauer VW Tiguan, wurde im Nahbereich festgestellt. Derzeit steht die Halterin des Fahrzeuges unter Tatverdacht. Das Kennzeichen zum angetroffenen Unfallfahrzeug wurde bei einer Verkehrsunfallflucht in Bremen am selbigen Morgen aufgefunden. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Landkreis Verden

Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 bei Oyten

In der Samstagnacht kam es auf der Autobahn 1 in Höhe Oyten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Multivans befuhr die A1 in Fahrtrichtung Bremen, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der linken Fahrspur nach rechts abkam und mit dem Heck eines fahrenden Sattelzugaufliegers kollidierte. Durch den Aufprall erlitt die 19-jährige Mitfahrerin des Multivan schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Multivan handelt es sich um einen Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn 1 in Richtung Bremen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Unfall auf der A1

Am frühen Samstagabend kam es auf der Autobahn 1 in Höhe Oyten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit mehreren Verletzten. Die 53-jährige Führerin eines VW befuhr die A 1 in Richtung Hamburg, als sie in Höhe Oyten von der mittleren auf die linke Fahrspur wechselte. Der bereits auf der linken Fahrspur fahrende 23-jährige Führer eines Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die VW-Fahrerin auf. Durch die Kollision wurden drei Insassen des VW leichtverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Erstversorgung wurde der Hauptfahrstreifen gesperrt.

Einbruchdiebstahl in zwei Pkw

Zwischen dem 18.12.2025 und dem 20.12.2025 kam es im Stadtgebiet Achim zu zwei Einbruchdiebstählen in Pkw. Hierbei schlugen unbekannte Täter*innen jeweils eine Scheibe des Pkw ein. Bei dem Tatort in der Herbergstraße blieb es bei einem Versuch. Bei der zweiten Tat, in der Straße Am Werder, wurde Diebesgut erlangt. Hier konnte der Tatzeitraum auf den 20.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel. 04202-9960 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, den 20.12.2025, kontrollierten nach Zeugenhinweisen zwei Beamte des Polizeikommissariats Achim einen 58-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Bremen, welcher die Straße Langer Berg in Oyten mit seinem Hyundai befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer eine nicht geringe Menge Alkohol getrunken hatte. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens mit anschließender Blutentnahme, Beschlagnahme des Führerscheins und der Untersagung der Weiterfahrt.

Elektroteile aus Pkw entwendet

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag kam es im Bereich Auf den Mehren in Achim zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Daimler Vito in Weiß. Hierbei öffneten die unbekannten Täter*innen gewaltsam den Pkw und entwendeten daraus mehrere Elektronikteile. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter Tel: 04202-9960 zu melden.

