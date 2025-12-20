Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 20.12.2025

Polizei Verden (ots)

Landkreis Osterholz

Diebstahl aus Friseurgeschäft

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch unbekannte Täter ein Seitenfenster zum Friseurgeschäft in der Schillerstraße in Ritterhude aufgehebelt und Bargeld sowie Pflegeprodukte entwendet. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Diebstahl aus Lebensmittelgeschäft

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde durch unbekannte Täter ein Fenster zum Lebensmittelmarkt Kaufland in Ritterhude aufgehebelt. Nachdem die Täter eine Wand im Markt durchbrochen haben, gelangten diese an den dahinter liegenden Geldautomaten der Sparkasse. Dieser wurde anschließend versucht gewaltsam zu öffnen. Diebesgut konnte nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt werden. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Landkreis Verden

Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht auf Samstag, den 20.12.2025, kam es in der Straße Im Königsmoor in Oyten zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Hierbei verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt, durchsuchten dieses und flohen anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04204-9960 zu melden.

Doppelter Auffahrunfall

Am Freitagabend kam es an der Einmündung Lindhooper Straße/Brunnenweg in Verden zu zwei Auffahrunfällen. Die 64-Jährige Fahrerin eines Peugot beabsichtigte von der Lindhooper Straße links in den Brunnenweg abzubiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt vor der Einmündung halten. Der Fahrer eines VW fuhr mit seinem Pkw auf den Peugot auf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Durch die Polizei konnte der flüchtende Pkw auf einem nahegelegenen Parkplatz mit entsprechenden Schäden festgestellt werden. Der tatverdächtige Fahrer des VW wurde ebenfalls im Nahbereich alkoholisiert angetroffen. Zudem ist dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Während der Unfallaufnahme kam es an der Einmündung zu einem weiteren Unfall. Ein 55-Jähriger Fiat-Fahrer befuhr die Lindhooper Straße stadteinwärts, als er aufgrund des eingeschalteten Blaulichts des Streifenwagens abrupt abbremste. Die dahinter befindliche Fahrerin eines Citroen erkannte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 12.000 Euro.

Ladendieb versucht zu flüchten

Ebenfalls am Freitagabend kam es im Rewe-Markt in der Bremer Straße in Verden zu einem Diebstahl von Alkoholika. Der Täter gab gegenüber den Polizeibeamten zunächst falsche Personalien an und versuchte anschließend zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten den Täter rechtzeitig an der Flucht hindern, indem dieser zu Boden gebracht wurde. Anschließend wurde der Täter zur Dienststelle verbracht, um die Identität zu klären.

Schmorbrand im Mehrfamilienhaus

Am Freitagmorgen kam es in einer Wohnung in Verden zu einem Schmorbrand, wobei das gesamte Mehrfamilienhaus evakuiert wurde. Die 93-Jährige Bewohnerin beabsichtigte eine Herdplatte auszuschalten und schaltete stattdessen eine andere Herdplatte ein. Auf der Herdplatte befand sich eine Unterlage aus Plastik, welche zu schmoren begann. Die Bewohnerin sowie eine zur Hilfe eilende Nachbarin wurden dabei leicht verletzt.

