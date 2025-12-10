Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Motorrad und Klein-Lkw kollidieren - Frau stirbt an Unfallstelle - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 9. Dezember 2025, 14:25 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Derendorf erlag eine Motorradfahrerin noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 20 Jahre alte Frau aus Düsseldorf mit ihrem Motorrad auf der Ulmenstraße, von der Heinrich-Erhardt-Straße kommend, stadtauswärts. In Höhe der Haltestelle Großmarkt wollte ein 64-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW Pritsche von einem dortigen Parkplatz auf die Ulmenstraße fahren. Dabei übersah er offensichtlich die von links kommende Motorradfahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 20-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle starb. Der 64 Jahre alte Mann und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Ulmenstraße war bis etwa 19 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell