POL-D: Stadtmitte - Randalierer belästigt Frauen - Einschreitender Polizist wird von unbeteiligtem Passanten angegriffen - Diensthund beißt zu - Ingewahrsamnahme und Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Dienstag, 9. Dezember 2025, 00:35 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen griff ein Passant einen Diensthundführer der Düsseldorfer Polizei an, der zuvor gegen einen Randalierer eingeschritten war. Der Diensthund biss den Angreifer und verletzte ihn dabei leicht.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde um 00:35 Uhr ein Diensthundführer, der sich an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Karlstraße auf Streife befand, von einer Frau angesprochen. Sie gab an, zusammen mit einer weiteren Frau von einem Unbekannten belästigt worden zu sein. Der Polizist suchte das Gespräch mit dem Mann, bei dem es sich um einen 28-jährigen Nigerianer handelt, und erteilte ihm schließlich einen Platzverweis.

Dieser trat daraufhin gegen einen Container und zog seine Hose herunter. Zudem kündigte er an, dem Platzverweis nicht nachkommen zu wollen. Als er den Polizisten bedrohte, rief dieser umgehend Verstärkungskräfte, holte zur Unterstützung seinen Diensthund aus dem Fahrzeug und drohte den Einsatz des Hundes an.

Ein bis dahin unbeteiligter 52-jähriger Deutscher mischte sich nun plötzlich ein und forderte den Beamten auf, den Randalierer in Ruhe lassen. Dabei bewegte er sich mehrfach bedrohlich auf den Hundeführer zu, sodass dieser ihn mehrfach wegstoßen musste. Schließlich schlug der 52-Jährige nach dem Polizisten und seinem Diensthund, der sich daraufhin mit einem Biss gegen den Aggressor wehrte. Er wurde leicht verletzt und später vor Ort medizinisch behandelt. Der Diensthund wurde durch die Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt.

Zusätzlich hinzugezogene Polizeikräfte nahmen den 28-jährigen Randalierer zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell