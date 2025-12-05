Polizei Düsseldorf

POL-D: Schlag gegen Autodiebe - In Düsseldorf entwendeter Porsche in Wegberg durch Zivilfahnder sichergestellt - Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: 04. Dezember 2025, 11:00 Uhr

Zivilfahndern der Polizeiinspektion Mitte gelang nach akribischen Ermittlungen die Sicherstellung eines kurz zuvor entwendeten Porsche in Wegberg. Neben dem Fahrzeug fanden die Einsatzteams umfangreiche Ausrüstung sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Der Sicherstellung gingen umfangreiche, direktionsübergreifende Ermittlungen voraus. Bereits im September war dem zivilen Einsatztrupp der Polizeiinspektion Mitte ein verdächtiges Fahrzeug im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel ins Auge gefallen. Der Fahrzeugführer des Autos fuhr zur Nachtzeit ziellos umher und zeigte offenkundig gesteigertes Interesse an diversen Tiefgaragen. Das Fahrzeug wurde daraufhin angehalten und seine Insassen kontrolliert. Im Rahmen ihrer Ermittlungen knüpften die Beamten später einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen Beobachtungen und der aktuellen Entwendung eines Porsche Macan, der vom 02. auf den 03. Dezember aus einer Tiefgarage in Niederkassel entwendet wurde. Daraufhin suchten sie die Wohnanschrift des damals kontrollierten Fahrers auf. Im Umfeld dieser Adresse stießen die Beamten schließlich auf den kurz zuvor gestohlenen Porsche.

Die Sicherstellung des Fahrzeugs erfolgte, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, vor Ort.

Weitere Ermittlungen des Kriminalkommissariats 15 führten zudem zur Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen, bei der unter anderem Nachtsichtgeräte, Ferngläser sowie Jammer sichergestellt werden konnten. Ferner konnte ein Musikinstrument, welches im entwendeten Fahrzeug gelagert war, in der Wohnung des Tatverdächtigen aufgefunden werden.

Der Tatverdächtige, ein 44-Jähriger aus Polen, wurde vorläufig festgenommen und wird heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

