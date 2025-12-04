Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten - Paketdiebstahl im Hausflur - Erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führen zur Festnahme des Tatverdächtigen - Tatbeute sichergestellt - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Mittwoch, 03. Dezember 2025, 15:45 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es im Düsseldorfer Stadtteil Wersten zum Diebstahl mehrerer Pakete aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen dank schnell eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen festnehmen; die gestohlene Ware wurde sichergestellt. Der Festgenommene wird einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein Mann am späten Nachmittag, auf derzeit unbekannte Weise, Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendete er mehrere abgestellte Pakete. Eine aufmerksame Bewohnerin bemerkte den Vorfall und informierte umgehend die Polizei. Dank ihrer präzisen Personenbeschreibung leiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Wersten sofortige Fahndungsmaßnahmen ein. Diese führten bereits kurze Zeit später zum Erfolg: Der Tatverdächtige konnte im unmittelbaren Umfeld des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. In seinem Rucksack entdeckten die Einsatzkräfte bereits ausgepackte Kleidungsstücke, die zweifelsfrei aus den entwendeten Paketen stammten. Die Kleidung wurde sichergestellt, um sie anschließend an die rechtmäßigen Besitzer übergeben zu können. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 44-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Er wird innerhalb des beschleunigten Verfahrens einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei Düsseldorf: Wer auffällige oder verdächtige Personen in seinem Umfeld beobachtet sollte diese ansprechen und im Zweifel der Polizei, über den Notruf 110, melden. Nur durch umsichtiges Verhalten und frühzeitige Hinweise aus der Bevölkerung ist es der Polizei möglich, zeitnah zu reagieren, Gefahrenlagen zu bewältigen und Straftaten zu verhindern.

