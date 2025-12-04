PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Pressemeldung der Polizei Siegen-Wittgenstein - Polizei sucht nach vermisster 12-Jähriger - Möglicher Aufenthaltsort Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Hinweis auf die Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6170060

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

