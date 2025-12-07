Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Stadtmitte - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - Ein Schwerverletzter

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 06. Dezember 2025, 16:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag musste ein Fahrzeugführer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sein Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert war.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 43-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Mercedes auf der Bahnstraße in Richtung Königsallee. Zur gleichen Zeit war eine Straßenbahn der Linie 705 von der Steinstraße in Richtung Graf-Adolf-Straße unterwegs. Der Mönchengladbacher fuhr mutmaßlich bei Grün in den Kreuzungsbereich der Berliner Allee / Bahnstraße ein. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten mehrere Fahrzeuge zurücksetzen, um den Mercedes passieren zu lassen. Währenddessen sprang vermutlich die Ampel für die Straßenbahn ebenfalls auf Grün, weshalb diese in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der 29-jährige Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Mercedes zusammen. Der Mönchengladbacher wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Hierzu entfernten die Einsatzkräfte die vordere und hintere Fahrzeugtür. Danach wurde der 43-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Unfallbeteiligte kamen nicht zu Schaden. Der stark beschädigte Mercedes musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, die bis 17:45 Uhr andauerte, wurde der Straßenbahnverkehr sowie der Fahrzeugverkehr im Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt.

