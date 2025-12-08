Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk/Stadtmitte - Flucht vor Polizei endet in Verkehrsunfall - Drogen und Bargeld im Fahrzeug gefunden - Fahrer und Beifahrer festgenommen

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Freitag, 5. Dezember 2025, 22:30 Uhr

Nach einer kurzen Flucht vor einer Polizeikontrolle am vergangenen Freitagabend in der Düsseldorfer Innenstadt kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich Graf-Adolf-Platz. Polizeibeamte fanden eine nicht geringe Menge an Drogen, Bargeld und einen gefälschten Ausweis in dem verunfallten Fahrzeug. Fahrer und Beifahrer wurden vorläufig festgenommen.

Im Bereich Friedrichstraße beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bilk am späten Freitagabend ein Fahrzeug zu kontrollieren. Auf der Reichsstraße gaben die Polizisten dem Fahrer des Pkw Anhaltezeichen. Zunächst reagierte er nicht darauf und fuhr weiter in Richtung Graf-Adolf-Straße. An der Kreuzung Haroldstraße/Graf-Adolf-Platz beschleunigte der Fahrer dann plötzlich sein Fahrzeug und "überfuhr" zwei Rotlicht zeigende Ampeln. Ein Fußgänger musste hierbei zur Seite springen, um nicht vom Auto erfasst zu werden.

Schließlich kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Sitzbank auf dem Graf-Adolf-Platz und kam dort zum Stehen. Der 20-jährige deutsche Fahrer versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten, konnte aber durch die Beamten festgenommen werden. Sein 32-jähriger deutscher Beifahrer wurde im Auto angetroffen.

Mit Unterstützung eines Spürhundes fanden die Beamten mehrere eingeschweißte Beutel in dem Fahrzeug, die offensichtlich mit Cannabis und Haschisch mit einem Gesamtgewicht von rund einem Kilogramm gefüllt waren. Zudem stellten die Polizisten einen Bargeldbetrag im höheren vierstelligen Bereich sowie einen gefälschten tschechischen Ausweis sicher.

Der 20-jährige Fahrer hatte ein Röhrchen mit weißen Anhaftungen bei sich. Er gab an, dass er in letzter Zeit Cannabis und Opiate konsumiert hatte. Ein Polizeiarzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein und nahmen Fahrer und Beifahrer vorläufig fest. Sie blieben durch den Unfall unverletzt; die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell