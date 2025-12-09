PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vier Ladendiebe gestellt

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Montag, 08.12.2025, 18.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 18.10 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv vier Männer in einem Lebensmitteleinzelhandel. Die Männer entnahmen aus den Regalen Waren und verstauten diese in Jackentaschen sowie unter Pullovern. Im Kassenbereich konnten die vier Northeimer (27,31,45 & 53 Jahre alt) gestellt werden.

Insgesamt konnten Nahrungsmittel und kosmetische Pflegeprodukte im Wert von ca. 100 Euro festgestellt werden.

Die Männer erhielten allesamt ein Hausverbot. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen die Northeimer eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

