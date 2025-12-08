Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation

Uslar (ots)

Bodenfelde, Bahnhofstraße, (Nähe Zahnarztpraxis), zwischen Mittwoch, dem 17.11.2025, 00:00 und Donnerstag, dem 04.12.2025, 00:00 Uhr. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Fahrradboxen der Fahrradservicestation beschädigt, indem die Türen eingetreten wurden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

