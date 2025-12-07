Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und geflüchtet. Ermittlungen dauern an. Einbeck, Otto-Hahn-Straße Samstag, 06.12.2025 bis Sonntag, 07.12.2025

Einbeck (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, meldeten sich mehrere besorgte Bürger beim Polizeikommissariat Einbeck, aufgrund einer massiv beschädigten Straßenlaterne im Bereich der Otto-Hahn-Straße. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort eindeutige Hinweise auf ein Unfallgeschehen erlangen. Da sich bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Verursacher bei der Polizei gemeldet hat, wird ein entsprechendes Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen blauen Audi handelt, der diverse Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite aufweisen müsste. Das Polizeikommissariat Einbeck bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

