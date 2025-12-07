PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall verursacht und geflüchtet. Ermittlungen dauern an. Einbeck, Otto-Hahn-Straße Samstag, 06.12.2025 bis Sonntag, 07.12.2025

Einbeck (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, meldeten sich mehrere besorgte Bürger beim Polizeikommissariat Einbeck, aufgrund einer massiv beschädigten Straßenlaterne im Bereich der Otto-Hahn-Straße. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort eindeutige Hinweise auf ein Unfallgeschehen erlangen. Da sich bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Verursacher bei der Polizei gemeldet hat, wird ein entsprechendes Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen blauen Audi handelt, der diverse Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite aufweisen müsste. Das Polizeikommissariat Einbeck bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 07:51

    POL-NOM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Northeim (ots) - Northeim (pel), Silcherstraße, Samstag, 06.12.2025, 15:30 Uhr - 19:20 Uhr. Am Samstag, 06.12.2025, 15:30 Uhr - 19:20 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter in Northeim in der Silcherstraße zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten durch die Terrassentür in das Gebäude und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie nach bisherigen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:23

    POL-NOM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Northeim (ots) - Katlenburg (pel), Erlenweg, Freitag, 05.12.2025, 18:10 Uhr, bis Samstag, 06.12.2025, 11:30 Uhr. In der Zeit von Freitag, 05.12.2025, 18:10 Uhr, bis Samstag, 06.12.2025, 11:30 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter in Katlenburg im Erlenweg zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude und durchwühlten Schränke und Kommoden. Ob etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren