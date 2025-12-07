PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Seit mehreren Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs Einbeck, Bismarckstraße Samstag, 06.12.2025, 15:50 Uhr

Einbeck (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Beamte des PK Einbeck am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr einen Pkw im Bereich der Bismarckstraße. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer lediglich im Besitz einer moldawischen Fahrerlaubnis ist, obwohl er seit mehreren Jahren einen festen Wohnsitz in Deutschland begründet. In der Folge wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

