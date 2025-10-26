Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Sömmerda (ots)

Im Zeitraum vom 24.10.2025, 20:30Uhr bis 25.10.2025, 12:30Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade eines Wohnhauses in der Neuen Siedlung in der Ortslage Günstedt mit Sprühfarbe. Die Schriftzüge wurden in schwarzer, weißer und gelber Farbe angebracht und erstrecken sich über eine Fläche von 7,60m Länge und 1,20m Höhe. Durch die Tat entstand dem 61- Jährigen Eigentümer ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuen Siedlung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/ 3360 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (CB)

