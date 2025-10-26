LPI-EF: Versuchte schwere Brandstiftung

Sömmerda (ots) - Am gestrigen Abend warfen Unbekannte in Großrudestedt in der Bahnhofstraße gegen 20:35 Uhr pyrotechnische Erzeugnisse in den Briefkasten einer 41jährigen Dame. Dieser wurde durch die Umsetzung komplett zerstört. Die Wucht der Explosion war nicht unerheblich, selbst die 10 m entfernte Hausfassade wurde getroffen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 EUR geschätzt. So etwas ist schon lange kein "Streich" mehr. Hinweise nimmt die PI Sömmerda (Tel. ...

