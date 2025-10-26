PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchte schwere Brandstiftung

Erfurt (ots)

Freitagabend entzündete in Daberstedt ein bislang Unbekannter einen Desinfektionsspender im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Durch die hierbei entstandene Hitze wurde das direkte Umfeld zwar in Mitleidenschaft gezogen und ein Sachschaden im dreistelligen Wert verursacht, verletzt wurde glücklicherweise aber niemand. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und ein Verfahren aufgrund der versuchten schweren Brandstiftung eingeleitet. (AS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

