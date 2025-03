POL-OG: Kehl - Versuchter Einbruchdiebstahl

Polizeipräsidium Offenburg

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Firmengelände in der Graudenzer Straße informiert. Die Tatörtlichkeit wurde umgehend von mehreren Streifenwagen des Polizeireviers Kehl angefahren. Bei der Überprüfung des Geländes konnte eine Person festgestellt werden, die über einen Zaun kletterte und dann über die Gleise in Richtung des alten Bahnhofes rannte. Der Flüchtende konnte kurz darauf festgenommen und zum Polizeirevier nach Kehl gebracht werden. Der in Frankreich wohnende 43-jährige Rumäne wurde nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchten Einbruchdiebstahles.

