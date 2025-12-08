Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

Uslar (ots)

Uslar, (go), Gerhart-Hauptmann-Straße, (Ecke Bella Clava), zwischen Donnerstag, dem 04.12.2025, 15:30 Uhr und Samstag, dem 06.12.2025, 13:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten mittels unbekanntem spitzem Gegenstand den am Gehwegrand geparkten PKW eines 37- jährigen in Uslar. Außerdem wurde die Motorhaube eingedellt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1600 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell