PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drogenfahrt

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Altendorfer Straße, Mo. 08.12.2025, 14:30 Uhr

Einbeck (pfa)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei einem 37-jährigen PKW-Fahrer aus Bad Gandersheim neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Vortest verlief positiv auf Cannabinoide.

Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:11

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation

    Uslar (ots) - Bodenfelde, Bahnhofstraße, (Nähe Zahnarztpraxis), zwischen Mittwoch, dem 17.11.2025, 00:00 und Donnerstag, dem 04.12.2025, 00:00 Uhr. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Fahrradboxen der Fahrradservicestation beschädigt, indem die Türen eingetreten wurden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:10

    POL-NOM: Sachbeschädigung an KFZ

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Gerhart-Hauptmann-Straße, (Ecke Bella Clava), zwischen Donnerstag, dem 04.12.2025, 15:30 Uhr und Samstag, dem 06.12.2025, 13:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter beschädigten mittels unbekanntem spitzem Gegenstand den am Gehwegrand geparkten PKW eines 37- jährigen in Uslar. Außerdem wurde die Motorhaube eingedellt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 1600 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren